Mit fünf Zugaben gefeiert

Eine Besonderheit im Landkreis Kronach und sicher auch weit darüber hinaus ist der "Büddl Express" aus Steinbach am Wald. Diese Familienkapelle besteht aus den Eltern Burkhard und Katharina Neubauer, ihren zwölf Kindern und einigen weiteren engen Musikfreunden. Da die Kinder teilweise sehr verstreut wohnen, gleicht jeder Auftritt einem Familientreffen der musikalischen Art. Am vergangenen Sonntag traf man sich in der mittelfränkischen Weinbaugemeinde Ippesheim (Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim), wo man einen sehr erfolgreichen Auftritt beim örtlichen Weinfest hatte.

Da beispielsweise Tochter Regina mit ihrer ganzen Familie aus Berlin anreisen musste, traf man sich schon am Samstag. Ebenso waren weitere Familienmitglieder und Freunde mit angereist. Gleich zu Beginn des Weinfestes wurde man gebührend von Weinkönigin Luise und ihren Amtskolleginnen der Großgemeinde empfangen und verbrachte einen schönen Abend.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Blasmusik. So spielte der "Büddl Express" bei strahlendem Sonnenschein vor dem Schloss Lichtenstein in einem historischen und stilvollen Ambiente unter herrlichen Kastanienbäumen vor einem voll besetzten Festplatz auf. Die Vorsitzende des Weinbauverbandes, Bianca Kilian, betonte, dass es sich bei diesem Weinfest um ein vom Tourismusverband Franken e.V. zertifiziertes Weinfest handle, mit kontrollierter Weinqualität aktueller Jahrgänge, regionalen fränkischen Spezialitäten und einem ausgewogenen Musikprogramm. Deshalb sei sie ganz stolz, dass auf Initiative von Weingutbesitzer Tommy Neumeister der "Büddl Express" für diesen Nachmittag gewonnen werden konnte. Neumeister sorgte auch für die Unterkunft und Verpflegung der gesamten Kapelle in seinem Gästehaus.

Unter dem Dirigat von Dominik Richter begann der klangvolle Nachmittag mit dem Marsch "Die Sonne geht auf" und es ging ohne große Unterbrechungen weiter mit Titeln wie "Mit dem ersten Sonnenstrahl" und "Das Egerländer Herzklopfen". Die Spielfreude war den einzelnen Musikern anzusehen und anzuhören. Als dann noch eine Unterfränkin in Mittelfranken sich das "Oberfrankenlied" wünschte, war allen bewusst, dass man ein gelungenes Konzertprogramm zusammengestellt hatte.

Selbst Bürgermeister Karl Schmidt fügte in seinen Grußworten an, dass es ein dörfliches Weinfest ohne den Hang zum Massentourismus ist und auch so bleiben soll. Zu diesem Landcharakter passe der "Büddl Express" mit seinen böhmischen und fränkischen Klängen in ausgezeichneter Art und Weise.

Nach einen über vierstündigen Blasmusiknachmittag ging ein herrliches Konzert zu Ende. Erst nach fünf Zugaben durften die Musiker die Bühne verlassen und ihre Heimreise antreten.

Das einzige öffentliche Konzert des "Büddl Express" im Landkreis Kronach findet heuer am Sonntag, 1. September, ab 15 Uhr in Kronach auf der Seebühne statt. Die Großfamilie würde sich über viele Gäste sehr freuen, da man dieses Jahr einige Überraschungen parat hat. hs