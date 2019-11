Mit frischem Blick auf alte Schätze

Altbekannte Objekte neu zu entdecken und das Museum noch einmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen, ist die Idee des neuen Führungsformats am Nachmittag im Erlanger Stadtmuseum. Überraschungen sind dabei eingeplant, heißt es in einer Pressemitteilung des Museums. In entspannter Atmosphäre erschließen sich die Besucher die neuen Perspektiven während eines gemeinsamen Ausstellungsgesprächs. Abschließend kann man bei Kaffee und Keksen das gesehene Revue passieren lassen. Die Themen sind breit gefächert. So betrachten die Besucher stadtgeschichtliche Aspekte wie zum Beispiel die Zuwanderung in Erlangen von den Hugenotten bis zur Nachkriegszeit, bedeutende Erlanger Frauenpersönlichkeiten oder zukunftsweisende technische Entwicklungen. Ebenso greifen die Spezialführungen die aktuellen Dauerausstellungen auf oder blicken hinter die Kulissen. Es ist keinerlei Vorwissen erforderlich. Nächster Termin ist am Dienstag, 12. November, 14 Uhr. Gemeinsam besuchen die Teilnehmer die Ausstellung "BarriereSprung. Vom Leben mit Behinderung" und schauen, wie "normal" man eigentlich ist. Anmeldung wird erbeten unter der Telefonnummer 09131/862972. red