Mit Freude die Ausflügler chauffiert

Fred Haderlein feierte zu Beginn der Woche seinen 80. Geburtstag in Neufang. Der Jubilar stammt aus Posseck, wo er sich ehrenamtlich als Kommandant der Feuerwehr engagierte.

Nach seiner Heirat 1969 mit seiner Frau Erika wurde er in Neufang schnell heimisch. Zusammen bauten sie sich ein schmuckes Häuschen und bekamen drei Kinder. Mittlerweile komplettieren noch drei Enkel die Familie. Fred Haderlein war lange bei der Fa. Söllner beschäftigt, ehe er zum Omnibusunternehmen Michel in Steinwiesen wechselte. Nun hatte er seinen Wunschberuf gefunden und die vielen Fahrgäste schätzten seine Freundlichkeit und seinen sicheren und souveränen Fahrstil. Die vielen Ausflugsfahrten machten ihm selbst viel Freude, wie er heute noch betont. Neben vielen Freunden, Nachbarn und Verwandten reihte sich auch der Erste Bürgermeister der Großgemeinde, Gerhard Wunder, in die Schar der Gratulanten mit ein. Von der Pfarrgemeinde übermittelte Pater Helmut Haagen Glück- und Segenswünsche. Am Abend rundete der Musikverein Neufang den Festtag ab und brachte seinem langjährigen Mitglied ein verdientes Ständchen dar. re