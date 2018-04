Mit fremder EC-Karte auf Einkaufstour

Bereits Ende März verlor eine Frau aus dem Landkreis Bamberg ihre EC-Karte. Am 10. April musste sie feststellen, dass trotz sofortiger Sperrung der Karte bei ihrer Bank bereits 14 Einkäufe im sogenannten elektronischen Lastschriftverfahren (ohne PIN - nur mit Unterschrift) getätigt wurden. Offenbar hatte der "Finder" die Karte zum Einkaufen benutzt und so einen Schaden von circa 1200 Euro verursacht. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und konnte den zunächst unbekannten Täter nun anhand von Videoaufnahmen überführen. Es handelt sich um einen 38-jährigen Georgier aus der Aufnahmeeinrichtung in Bamberg, der bereits überörtlich in Erscheinung getreten ist.