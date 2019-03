Mit Frauenpower durch Erlangen

101 Jahre Frauenwahlrecht, über 150 Jahre Frauenbewegung - die Landtags-Grünen setzen sich das ganze Jahr über für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung ein. Am Internationalen Frauentag, Freitag, 8. März, laden sie deshalb in sieben Städten - auch in Erlangen - auf eine Tour ein, die die Frauen des jeweiligen Ortes würdigt: "Mit Frauenpower durch unsere Stadt!" Zu Beginn der Führung werden Barbara Fuchs und Christian Zwanziger die grünen Forderungen erläutern, mit denen Bayern zum ersten gleichberechtigten Bundesland wird. Im Anschluss sind alle Teilnehmer zu ungezwungenem Austausch und Kaffee ins Lesecafé "Anständig Essen", Altstadtmarktpassage, eingeladen. Treffpunkt für den Rundgang ist um 14 Uhr am Hugenottenplatz vor dem Kirchenportal. red