Die Bayerischen Staatsforsten laden am Sonntag, 13. Oktober, zur Waldführung "Mit Försterin und Förster unterwegs im Steigerwald" ein. Nach der guten Resonanz auf die letztjährigen Waldbegänge laden die Förster des Forstbetriebs Ebrach erneut zu einer Information vor Ort ein. Die Teilnehmer können sich aus erster Hand über die nachhaltige und schonende Bewirtschaftung der Staatswälder im Steigerwald informieren. Die Wanderer treffen sich um 15 Uhr am Gasthaus Schmitt/Kreck in Büchelberg. red