Mit Förster und Ranger im Wald unterwegs

Der örtliche Frankenwaldverein lädt zu einer Wanderung ein: Revierförster Christoph Winkler von den Bayerischen Staatsforsten geht mit den Teilnehmern am Sonntag, 30. Juni, in den Wallenfelser Forst. Es gibt viel Interessantes über die Einflüsse auf die Baumwelt und den notwendigen Waldumbau zu hören. Ein weiteres Thema wird der Naturschutz in der Region sein. Die etwa fünf Kilometer lange Wanderung wird auch der neue Naturparkranger Jan van der Sant begleiten. Insbesondere freut sich die Ortsgruppe über Familien mit Kindern, die hautnah die Natur kennenlernen wollen. Eine kleine Brotzeit im Wald rundet die Waldwanderung ab. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Zufahrt von der B 173 zur Neumühle, östlich von Wallenfels. Wegen der Vorplanung der kostenlosen Brotzeit wird unbedingt zeitnahe Anmeldung erbeten bei Jürgen Schlee unter Telefon 09262/ 8282 oder per E-Mail: info@fwv-wallenfels.de. red