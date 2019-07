Ebrach vor 16 Stunden

Führung

Mit Förster im Wald

Der Forstbetrieb Ebrach lädt am Freitag, 12. Juli, zur Waldführung "Mit Försterin und Förster unterwegs im Steigerwald" im Revier Oberschwappach ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Böhlgrund-Parkplatz be...