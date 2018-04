Mit Flex unterwegs

Mit einer Flex müssen sich unbekannte Täter in Seubrigshausen an landwirtschaftlichen Geräten zu Schaffen gemacht haben. An einer Dreipunktaufnahme für eine Rau-Egge und an einer weiteren Egge trennten sie zwei Bolzen ab. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.Die Täter müssen in der Zeit von Donnerstag-Vormittag bis Samstagmittag unterwegs gewesen sein. Die Polizei Bad Kissingen nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel.: 0971/71490 entgegen. pol