Mit Farbe und Schwamm eigene Kunstwerke gezaubert

Der VdK Windheim lud zu einem Malnachmittag ein. Frauenbeauftragte Ursula Trebes konnte 13 Teilnehmer zu diesem ersten Event begrüßen, das unter fachkundiger Führung von Ursula Schirmer aus Tettau die Kreativität der Teilnehmer herausforderte.

Ursula Schirmer erklärte zunächst die Herangehensweise an die Wischtechnik. Dann erhielt jeder Teilnehmer eine Leinwand, einen kleinen Schwamm, Handschuhe und diverse Farbtöpfe.

Nach dem "Grundieren" der Leinwand mit weißer Farbe tupften die eifrigen Teilnehmer Farbkleckse mit dem Schwamm individuelle Muster. Diese Muster bzw. "Rohbilder" wurden dann verwischt, wobei die einzelnen Farben mehr und mehr ineinander liefen. Es entstanden Bilder, die z.B. an einen Sonnenuntergang oder auch an Seen-Landschaften erinnerten. Nach dem Trocknen der Leinwände wurden diese dann noch mit "Brillanten" mit Hilfe der Heißklebepistole verziert.

In nahezu drei Stunden entstanden so tolle kleine Meisterwerke - so individuell wie die einzelnen Teilnehmer. Ursula Schirmer lobte den ehrgeizigen Einsatz und die überaus schönen Resultate.

Erster Vorsitzender Joe Trebes bedankte sich bei der Organisatorin Ursula Trebes und Ursula Schirmer für die gute Vorbereitung und das Zurverfügungstellen der Materialien. Solche Nachmittage trügen zu einer Belebung des Dorflebens bei. J.T.