Die für ihn ungewohnte Gangschaltung seines Mietwagens macht ein Ford-Fahrer dafür verantwortlich, dass er am Mittwochmittag um 13.30 Uhr einen Unfall verursachte. Der 31-Jährige stand an der Ampel an der Zettlitzer Kreuzung und wollte Richtung Lichtenfels fahren. Beim Anfahren verwechselte er den Vorwärtsgang mit dem Rückwärtsgang, so dass er dem hinter ihm Wartenden gegen die Fahrzeugfront fuhr. Der Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro.