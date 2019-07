Mit Fahrradschloss gegen Frontscheibe

Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto ist es am Montag zwischen 12.30 und 17 Uhr in der Sackgasse auf dem Parkplatz des alten Krankenhauses in Forchheim gekommen. Eine 26-Jährige hatte ihren weißen Skoda dort geparkt. Ein unbekannter Täter schlug mit einem Fahrradschloss auf die Windschutzscheibe ein, so dass die Frontscheibe einriss und ein Schaden von circa 1200 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 09191/7090-0 bei der Polizeiinspektion Forchheim zu melden.