700 Euro Schaden entstanden bei einem Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem Postauto. Ein 21-Jähriger war am Donnerstagfrüh mit seinem Fahrrad vom Ochsenweg in Richtung Bismarckstraße unterwegs und blieb an einem Fahrzeug der Deutschen Post hängen. Glücklicherweise blieb der junge Mann bei dem Unfall unverletzt. Er erhielt aber eine Verwarnung, schreibt die Polizei weiter. pol