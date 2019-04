Mit Fahrrad an Bordsteinkante gestürzt

Eine 14-Jährige, die zusammen mit ihrem volljährigen Bruder mit Fahrrädern unterwegs war, stürzte am Montagmorgen in der Maxstraße beim Auffahren auf einen abgesenkten Bordstein. Sie war an der Bordsteinkante hängen geblieben. Dabei zog sie sich eine leicht blutende Schürfwunde an der Hand zu. Weiterhin erlitt sie einen leichten Schock und aufgrund dessen Kreislaufbeschwerden, weshalb ihr Bruder vorsorglich einen Krankenwagen verständige. Die 14-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nach kurzer Zeit entlassen werden. pol