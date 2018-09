Mit Fahne unterwegs

Die Polizei hat die Fahrt eines Kleinkraftradfahrers in der Sonnefelder Straße gestoppt. Am Freitag um 11.27 Uhr hielten Beamte der Verkehrspolizei Coburg den 57-jährigen Kleinkraftradfahrer zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellten sie bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Die Weiterfahrt des 50-Jährigen Fahrers wurde daraufhin unterbunden. Er muss nun mit einer Geldbuße von 500 Euro sowie mit einem Fahrverbot rechnen. pol