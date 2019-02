Mit Fahne in die Kontrolle

Kirchlauter — Zu viel getrunken hatte ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg. Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend in Kirchlauter stellten die Beamten der Polizeiinspektion Ebern Alkoholgeruch bei dem VW-Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab laut Mitteilung der Inspektion einen Wert von 0,54 Promille. Auf den Fahrzeugführer kommen nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz mit einem Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot zu. red