Mit "Fahne" auf dem Rad unterwegs

In Schlangenlinien befuhr am Montagabend ein Radfahrer die Schildstraße in Richtung Moosstraße. Dabei wurde er von einer Polizeistreife beobachtet und daraufhin kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Test am Alkomat ergab einen Wert von stolzen 2,26 Promille, weshalb bei dem 48 Jahre alten Mann eine Blutentnahme veranlasst wurde. pol