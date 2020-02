Mit ersten Preisen vertraut

bernhard Panzer Die beiden Geschwister Klara und Felix sind zehn und zwölf Jahre jung, sie musizieren mal alleine oder auch gemeinsam im Duo und sie haben keine Furcht vor der Bühne. Von Scheinwerfern oder dem Blitzlichtgewitter der Fotografen lassen sich die Kinder nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Ähnlich ist es mit der 14-jährigen Hanna, die den Flügel spielt, als hätte es nie etwas anderes gegeben.

Und trotzdem war es aufregend, als ihre Leistung besonders gewürdigt wurden, auch wenn das nicht zum ersten Mal war. Am Mittwochnachmittag besuchte Bürgermeister German Hacker die erfolgreichen Nachwuchsmusiker. Und sagte ihnen seinen Dank für ihr großartiges Musizieren.

Landesentscheid ruft

Alle drei Kinder sind Preisträger beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Erlangen und haben in ihren Altersklassen vor wenigen Tagen erste Preise errungen. Das Geschwisterduo hat außerdem noch die Fahrkarte für die Teilnahme am Landesentscheid in der Tasche.

Die zwölfjährige Clara und ihr zehnjähriger Bruder Felix Pastowski haben in der Altersgruppe 2 den ersten Preis errungen. Sie sind als Streicherensemble in gemischter Besetzung angetreten. Clara wird an der städtischen Musikschule von ihrem Lehrer Matthias Schick am Violoncello unterrichtet. Felix spielt Violine und wird von Katharina Fröhlich unterrichtet.

Beide durften drei Stücke spielen, die alle unterschiedlich voneinander sein mussten, wie Schick erläuterte. Eines gaben sie bei der nachmittäglichen Ehrung gleich zum Besten: den "Spuk um Mitternacht". Es waren ebenso schöne wie schaurige Klänge, die die beiden Kinder ihren Streichinstrumenten entlockten. Wer die Augen schloss, sah die Gespenster durch den Saal ziehen. "Nur den Pistolenschuss am Ende haben sie weggelassen", sagte Musikschulleiterin Margit Denk. Nachmittags sind die Geister halt brav.

Hanna Le wird von Volkmar Studtrucker unterrichtet und zeigte sich beim Vorspiel am Mittwochnachmittag als wahre Virtuosin an den Tasten des August-Förster-Flügels. Sie spielte die Sonate in C-Dur von Kuhlau. Die 14-Jährige hat den ersten Preis in der Kategorie Klavier in der Altersklasse 3 errungen.

Alle drei haben trotz ihres geringen Alters bei diesen Wettbewerben schon Erfahrung. Bereits 2017 traten Clara und Felix erfolgreich als Duo auf, bevor sie 2019 jeweils einzeln erste Preise schafften. Und Hanna gelang gemeinsam mit einem Mitschüler 2018 ein guter dritter Platz mit dem vierhändigen Klavier.

Grund genug für den Bürgermeister, die Bedeutung der städtischen Musikschule (rund 450 Schüler) herauszuheben. "Wir halten die Qualität hoch", sagte German Hacker. "Das leisten wir uns als Stadt, und werden das auch weiter tun."