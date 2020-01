Mit Ernst und Hähnlein nach Berlin fahren

Klaus Ernst, Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke, lädt zu einer Reise nach Berlin ein. Sie findet von Dienstag, 14. Januar, bis Donnerstag, 16.Januar, statt. Angesprochen fühlen dürfen sich alle interessierten Coburger (Parteimitgliedschaft nicht notwendig). Die Reise ist einer Mitteilung zufolge verbunden mit einem Besuch des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und einer Plenarsitzung des Deutschen Bundestages. Die Fahrt wird begleitet durch OB-Kandidaten und Stadtrat René Hähnlein. Anmeldungen bitte per E-Mail oder Post an: Wahlkreisbüro Klaus Ernst (MdB, Die Linke) z.Hd.René Hähnlein, Heiligkreuzstraße 4, 96450 Coburg, oder per Telefon unter 09561/237576 oder per E-Mail an renehaehnlein@web.de. red