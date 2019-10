Mit entwendetem Rad und Drogen unterwegs

Am Montagnachmittag wollten Polizeibeamte in der Alten Schneyer Fuhre einen 38-jährigen Mann mit seinem Fahrrad kontrollieren und machten dies durch Anhaltesignale deutlich. Als dieser den Streifenwagen erkannte, fuhr er weiter. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß warf er wenig später ein Päckchen von sich in eine Wiese. Dabei handelte es sich um ein Druckverschlusstütchen mit Marihuana. Die Polizeibeamten nahmen den Beschuldigten vorübergehend fest. Bei der Überprüfung seines Fahrrades wurde festgestellt, dass dieses in Nürnberg entwendet worden war. Der Mann erhält eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.