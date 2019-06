Mit Einkaufswagen BMW touchiert

Ein 59-jähriger BMW-Fahrer parkte seinen Pkw am Dienstag um 14.05 Uhr auf dem Netto-Parkplatz und ging dort einkaufen. Als der Mann zurückkehrte, war sein Auto vorne rechts am Blinker beschädigt. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Einkaufswagen einer Frau, die ebenfalls im Netto einkaufen war, gegen den Blinker rollte und diesen touchierte. Die Frau bemerkte den Unfall, wartete jedoch nicht auf den Halter des Wagens. Der Sachschaden am BMW liegt bei rund 150 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.