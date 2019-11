Mit einer ökumenischen Einstimmung wird der Advent begrüßt

Die katholische Pfarrei St. Kilian hat in den nächsten Tagen folgende Termine im Kalender stehen:

In Loffeld ist am morgigen Dienstag um 19 Uhr Gottesdienst. Die Kolpingsfamilie lädt ebenfalls am morgigen Dienstag um 18 Uhr zu einem Pokalschafkopf- und Rommé-Turnier ins Jugendheim, St. Anna-Straße 6, ein. Am Donnerstag, 28. November, ist um 16 Uhr Gottesdienst im Pflegeheim.

Die nächste "Spätschicht" zum Thema "Denk an dich und lass den Rest mal ruhen" ist am Freitag, 29. November, um 19.30 Uhr in der Annakapelle in Bad Staffelstein. Die Band "Vielsaitig" steuert die Musik bei.

Am Sonntag, 1. Dezember, 10.30 Uhr, gestalten die Kinder der Kita St. Anna den Adventsgottesdienst mit. Der Elternbeirat verkauft nach den Gottesdiensten um 8.30 und 10.30 Uhr Plätzchen.

Die ökumenische Einstimmung in die Adventszeit am Sonntag, 1. Dezember, erfolgt in der Annakapelle in der Pfarrkirche St. Kilian. Die Eröffnung findet um 13 Uhr am Rathaus statt. Es folgen von 14 bis 17 Uhr besinnliche Impulse in der Annakapelle. Von 18 bis 19.15 Uhr ist eine ökumenische Konzert-Andacht in der Pfarrkirche St. Kilian vorgesehen mit anschließendem Beisammensein. Veranstalter sind die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde und Katholische Pfarrei St. Kilian.

Zu Beginn des Hausgebets am Montag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr, zu dem Erzbischof Ludwig Schick alle Familien und Kreise der Pfarrei einlädt, läuten die Kirchenglocken. Die Hausgebetstexte "Halt inne, schau hin und staune!" liegen zur Mitnahme an den Kircheneingängen auf.

Ab dem Ersten Advent, wird das Requiem in St. Kilian gemeinsam für alle Verstorbenen der Woche am Donnerstagabend um 18 Uhr gefeiert.

Der neue "Kiliansbote" wurde geliefert und kann von den Austrägern in der Kaplanei abgeholt und verteilt werden.

Der neue Lektorenplan liegt in der Sakristei aus und kann von all jenen mitgenommen werden, die keinen per E-Mail erhalten haben.

"Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit" - unter diesem Motto der Sternsinger-Aktion 2020, die am 5. und 6. Januar stattfindet, sucht die Pfarrei Könige und Leiter. Infozettel und Anmeldungen liegen am Schriftenstand und der Sakristei aus, oder können von der Pfarrei-Homepage www.stkilian-badstaffelstein.de heruntergeladen werden. Das erste Treffen findet am Freitag, 29. November, um 16.30 Uhr im Pfarrsaal in der St.-Anna-Straße statt.

Der Kommunionkleiderbasar findet am Samstag, 11. Januar, von 9 bis 13 Uhr im Pfarrsaal in der St.-Anna-Straße 4 (neben dem Kindergarten) statt. Verkauft werden können gut erhaltene und gereinigte Kommunionkleider und -anzüge sowie Schuhe, Haarschmuck und sonstiges Zubehör.

Die Annahme erfolgt am Freitag, 10. Januar, von 17 bis 18 Uhr. Rückgabe der nicht verkauften Kleidung ist am Samstag, 11. Januar, von 13.30 bis 14.30 Uhr.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Handzetteln am Schriftenstand. Auskünfte erteilen Marion Trunk (09571/7584954) und Monique Gernert (09573/ 950982). Zehn Prozent des Verkaufserlöses gehen an die Pfadfinder in Bad Staffelstein. red