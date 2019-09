Eine Flasche Wodka hat ein unbekannter Mann am Sonntag gegen 21 Uhr in einer Tankstelle in der Erhardstraße gestohlen. Anschließend lief er in unbekannte Richtung davon. Personenbeschreibung liegt keine vor, so die Polizei, auch die Fahndung blieb ohne Erfolg. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bei der Polizei-Inspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90. pol