Mit einem "Click" zum richtigen Beruf

Veronika Schadeck Kronach — Welches Unternehmen passt zu mir? Wo kann ich mir alles live anschauen? Welcher Beruf könnte mir schmecken? Bei www.karriereclick-kc.de gibt es Orientierung. Am Montagnachmittag wurde das neue Onlineportal des Landkreises Kronach im Landratsamt vorgestellt.

Eine bunt gestaltete Homepage fordert die Jugend auf, sich mit ihrer Zukunft zu beschäftigen und gibt Hilfestellungen, wenn es um die Berufswahl geht.

Wie die Zukunftscoachin Gabriele Riedel erläuterte, soll dieses Portal Schülern und Eltern Empfehlungen an die Hand geben. Vorhanden sind zahlreiche Verlinkungen zu Partnern, wie der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit, dem HWK-Lehrstellenradar oder der IHK-Lehrstellenbörse.

Die Homepage soll einen Überblick über die verschiedenen Berufsbilder aus Industrie, Handwerk, Pflege, Gastronomie und sonstigen Dienstleistungen geben. Zudem gibt es eine Übersicht, welchen Beruf man bei welchem Unternehmen lernen kann.

Weiterhin werden Ansprechpartner genannt, die Heranwachsende bei der Berufsfindung beraten. Dazu zählen Berufsberater der Bundesagentur für Arbeit, Ausbildungsberater der Handwerkskammer sowie Ausbildungsscouts der IHK. Auch gibt es Hinweise über aktuelle Ausbildungsmessen. Weiterhin führt ein Link auf die Firmenbroschüre des Landkreises.

Das ganze Portal wird abgerundet mit Tests, die zur Berufsfindung beitragen können.

Die Personalberaterin und stellvertretende Vorsitzende des IHK Gremiums Kronach, Sibylle Fugmann, ergänzte, dass man bewusst diese Homepage mit der "Sprache der Jugend" gestaltet habe.

"Es ist eine super Sache", so der Vorsitzende von Kronach Creativ, Rainer Kober.

Kreishandwerksmeister Heinrich Schneider wünschte sich, dass das Handwerk mehr integriert wird.

Dies ist ganz im Sinne von Gabriele Riedel und Sibylle Fugmann, die federführend bei diesem Projekt waren.

Riedel betonte, dass es bei "Karriereclick" um Vernetzungen gehe.

Der SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzende, Richard Rauh riet, dass man sich auch bemühen sollte, den Stellenwert eines Facharbeiters in der Gesellschaft hervorzuheben. "Der Mensch beginnt nicht mit einem Doktortitel!"

Landrat Klaus Löffler bezeichnete die Homepage als gelungen. Er sprach davon, dass derzeit im Landkreis Kronach vieles in Bezug auf Bildung passiere. Der Vorsitzende des IHK Gremiums, Hans Rebhan, meinte, dass in der Region sowohl die Gremien als auch der Landkreis in der Bildungspolitik auf Nachhaltigkeit setzen. Abschließend forderte Riedel die Anwesenden auf, für "Karriereclick" zu werben. Denn die Homepage soll für viele Jugendliche eine gute Stütze sein, wenn es um ihre Berufswahl geht.