Mit einem Bier auf die Runde

Auf die Plätze, fertig, los: Die Online-Anmeldung zum 2. Brauereienlauf Fränkische Toskana ist freigeschaltet - und das fast ein Jahr vor dem Startschuss. Das teilte die Touristinformation jetzt mit.

Am Samstag, 26. September 2020, werden wieder zahlreiche Läufer die Landschaft im Ellertal im Osten Bambergs und am Tor zur Fränkischen Schweiz joggend erkunden. Das wäre hinsichtlich der schönen Landschaft nichts wirklich Neues. Einzigartig ist jedoch, dass die Läufer auf der Marathon-, Halbmarathon- oder Zehn-Kilometer-Strecke durch viele Traditionsbrauereien, Gaststätten und Bierkeller kommen. Zusätzlich zu Isodrinks und Müsliriegel gibt es bei den Zwischenstopps fränkisches Bier und kulinarische Spezialitäten - wie Schäuferla und Bratwürste.

"Das Konzept des fränkischen Genussmarathons kam bei den Läufern super an", so Wolfgang Möhrlein, Erster Bürgermeister der Gemeinde Litzendorf. Bei der Erstaustragung 2018 wurden über 1000 Läufer aus nah und fern gezählt. Sogar aus den Niederlanden, aus Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen und Thüringen reisten sie an. Nun soll alle zwei Jahre das Event stattfinden. "Nach der erfolgreichen Premiere hoffen wir wieder auf einen sonnigen Herbsttag und viele begeisterte Zuschauer," so Wolfgang Desel, Erster Bürgermeister der mitaustragenden Nachbargemeinde Strullendorf, der selbst den Marathon mitgelaufen ist.

Start und Ziel wird auch 2020 wieder in Litzendorf sein. Neben dem Marathon (42 Kilometer) werden auch Halbmarathon und Zehn-Kilometer-Lauf sowie kurze Läufe für Schüler angeboten.

"Im Herbst, zum Ende der Laufsaison, stehen der Genuss und der Spaß im Vordergrund. Die Zielzeit ist für die meisten unserer Teilnehmer, die teilweise sogar Halbprofis sind, bei diesem Lauf nicht so wichtig," so Tobias Heinze, Geschäftsführer des Veranstalters Tricamp GmbH aus Gundelsheim.

Frühschoppen und Kloß mit Soß'

Bereits am Vortag werde es für die Läufer zum Carbo-Loading eine fränkische Kloß-mit-Soß'-Party im Litzendorfer Festzelt geben. Nach den Läufen werden die Siegerehrung und die Finisher-Party im Festzelt stattfinden. "Wir freuen uns, auch 2020 wieder zum Abschluss des Event-Wochenendes einen fränkischen Jazzfrühschoppen am Sonntag auszurichten", so Erster Bürgermeister Jonas Merzbacher von der Nachbargemeinde Gundelsheim.

Ziel der Veranstaltung sei letztendlich, neue Urlaubsgäste für die Fränkische Toskana zu begeistern, so Tourismusmanagerin Bianca Müller: "Die Teilnehmer sollen während des Laufs die Schönheiten der Landschaft kennenlernen, unsere regionalen Produkte der Brauereien, Bäckereien, Metzgereien und Gastronomie entdecken und das fränkische "Dolce Vita" genießen. Viele blieben 2018 zwei Übernachtungen und bekamen Lust auf einen längeren Urlaub mit der ganzen Familie." Aber auch einheimische Sportler sollen für diesen besonderen Genusslauf begeistert werden.

Die Online-Anmeldung für den Lauf ist auf der Website www.brauereienlauf.de freigeschaltet.