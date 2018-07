Mit einem Archäologen die Keltensiedlung erkunden

red



Schon vor mehr als 2000 Jahren war die Region am Obermain Siedlungsgebiet und Heimat der Kelten . Vor allem der Staffelberg nahm eine dominierende Stellung ein - in einer befestigten Siedlung lebten hier einst mehrere Tausend Menschen.Bei einer geführten Keltenwanderung am Samstag, 21. Juli, werden ehemalige Schauplätze besucht und Geschichte und Kultur dieser Volksgruppe anschaulich gezeigt und erklärt. Los geht's um 14 Uhr am Wanderparkplatz Romansthal. Geführt wird die Gruppe von dem Archäologen Konstantin Teichmann, der derzeit an den Grabungen unterhalb des Staffelbergs beteiligt ist. Die Besichtigung der Grabungsstelle wird Höhepunkt der Erlebnistour sein. Aktuell werden hier die Überreste einer keltischen Befestigungsanlage ausgegraben, die später rekonstruiert werden soll. Im Anschluss an die Führung serviert die Direktvermarkterin Adelgunde Gagel hausgemachte Köstlichkeiten aus Zutaten, die auch schon die Kelten gekannt haben dürften. Und als Erinnerung gibt es für jeden Teilnehmer die Rezepte sowie einen kulinarischen Gruß aus dem Gottesgarten mit nach Hause.Die Erlebnistour dauert insgesamt etwa vier Stunden. Eine Teilnahme ist nur bei Anmeldung und Bezahlung (29 Euro) im Voraus möglich. Interessenten können sich über die Volkshochschule des Landkreis Lichtenfels ( www.vhs-lif.de ) online anmelden. Für Rückfragen steht Anna Wittig (Anna.Wittig@landkreis-lichtenfels.de, Telefonnummer 09571/18-467) zur Verfügung.