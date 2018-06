Mit eigenem Logo und jetzt auch Kinderschutzanzügen

map



Das Logo der Löschzwerge hat Petra Rösch-Kaul entworfen. Gerade zum Jubiläum wurden neue T-Shirts angefertigt. Auf der Rückseite des Shirts ist nur ein Löschzwerg abgebildet, und er steht für den Löschzwerg, der das T-Shirt trägt. Doch die Löschzwerge sollen zusammenhalten, denn alle zusammen können etwas bewegen. So ergeben sie eine Gruppe: die Löschzwerge."Wir sind schon stolz, dass inzwischen sieben von den Löschzwergen in der Jugendfeuerwehr und drei in der aktiven Wehr sind", gibt Petra Rösch-Kaul zu. Das zeigen die erwachsenen Feuerwehrleute auch in ihrem Verhalten den Kindern gegenüber.Seit der Änderung des bayerischen Feuerwehrgesetzes sind die Kinder erstmals im Gesetz erwähnt. Kommandant Andreas Greif hat sich deshalb bei der Gemeinde Pinzberg für die Kinderfeuerwehr eingesetzt. Sie sind öffentlich anerkannt und die Gemeinde hat den Löschzwergen auch einen eigenen Kinderschutzanzug bestellt. "Wir danken der Gemeinde, dass sie in die Kinder investiert", sagt Greif.Auch zu den Dienstversammlungen sind die Löschzwerge als aktiver Teil der Wehr eingeladen, wenngleich sie eher selten daran teilnehmen. Die Gosberger Löschzwerge waren eine der ersten Kinderfeuerwehren, die es im Landkreis gab. Ende 2017 waren es 23 Gruppen. "Im bayerischen Vergleich ist Oberfranken führend auf diesem Gebiet", meint Greif.