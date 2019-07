Bei einem 24-Jährigen aus der Schweiz hat eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Montagnachmittag zwei blaue Pillen mit der Aufschrift "Red Buli" gefunden. Diese hatte er in seiner Bauchtasche versteckt. Der Mann war Beifahrer in einem Auto, welches an der Rastanlage Pegnitz kontrolliert wurde. Bei den Pillen handelte es sich um verbotene Ecstasy-Tabletten. Sie wurden sichergestellt und der Mann wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. pol