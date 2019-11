Mit EC-Karte des Ex-Freundes abgehoben

Am Mittwochnachmittag nahm sich eine 43-Jährige die EC-Karte ihres Ex-Freundes und hob damit an einem Geldautomaten Geld ab. Der 37-Jährige traf seine ehemalige Lebensgefährtin noch am Bankautomaten an und hielt sie bis zum Eintreffen der gerufenen Polizeistreife fest. Nachdem der 37-Jährige angegeben hatte, dass seine Ex-Freundin auch noch im Besitz seines Wohnungsschlüssels sei, wurde deren Wohnung von den Polizeibeamten aufgesucht. Dabei fanden sie eine geringe Menge Marihuana, das die Frau vor den Beamten verstecken wollte. Sie erhält nun zu der Diebstahlsanzeige auch noch eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz. pol