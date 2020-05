Mit Drogen erwischt

Aus der lauschigen Drogenrunde wurde nichts: Eine bayerische Polizeistreife beendete das Treffen von fünf jungen Leuten, die gemeinsam in einem Auto saßen. Eine Durchsuchung förderte Amphetamin zutage.

Ein 20-jähriger Sinntaler und sein ebenfalls volljähriger Bruder hatten es sich mit drei minderjährigen Mädchen in einem Auto, das sie in der Raiffeisenstraße in Zeitlofs geparkt hatten, gemütlich gemacht.

Wie der 20-Jährige auf der Anklagebank vor Jugendrichter Christian Scheuermann am Amtsgericht Gelnhausen zugab, hatten sie sich nur zum "Chillen" getroffen. Eines der Mädchen schlug dann wohl vor, ein Gramm Amphetamin für zehn Euro zu erwerben. Also fuhren die beiden jungen Männer kurz weg, um bei einem Dealer - dessen Name keiner vor Gericht nennen wollte - einzukaufen. Anschließend sollte gemeinsam eine Linie des Stoffes konsumiert werden.

Doch die Polizeibeamten, die routinemäßig auf Streifenfahrt waren und dabei das Auto feststellten, machten dem Plan einen Strich durch die Rechnung. Sie fanden knapp 0,7 Gramm der Droge.

Jetzt sah sich die gemütliche Autorunde fast vollzählig vor dem Jugendrichter wieder. Der verwarnte den 20-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und verhängte eine Geldbuße von 400 Euro, die der junge Mann an einen Verein für Drogenhilfe überweisen muss. ls