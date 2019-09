In eine Personenkontrolle der Stadtsteinacher Polizei geriet am frühen Freitagnachmittag eine junge Frau bei Himmelkron. Hierbei fanden die Beamten eine geringe Menge Crystal. Die junge Frau war mit acht weiteren Personen auf der Durchreise und machte in Himmelkron Pause. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. pol