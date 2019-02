Mit Drogen am Steuer und in der Bekleidung

Am Sonntagabend haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth an der Anschlussstelle Plech Richtung München einen Audi mit polnischer Zulassung kontrolliert. Bei der Durchsuchung der zwei polnischen Insassen sowie des Fahrzeugs nach Drogen wurde eine geringe Menge Marihuana und Amphetamin in der Bekleidung des 34-jährigen Beifahrers gefunden, welches sichergestellt wurde. Der 32-jährige Fahrer zeigte drogentypische Merkmale, woraufhin der durchgeführte Urintest positiv war. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Unterbindung der Weiterfahrt waren die Folge. Der Fahrer aus Polen wird wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz wegen der Fahrt unter Drogen angezeigt. Den Beifahrer erwartet laut Polizeibericht ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. pol