Mit Drogen am Bahnhof erwischt

Einen guten Riecher besaßen die Polizeibeamten bei einer Personenkontrolle am Montagabend am Ebenhäuser Bahnhof. Die Polizisten nahmen gegen 21.30 Uhr einen 22-Jährigen unter die Lupe. Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen in ihrem Bericht schreibt, konnten dabei geringe Mengen Haschisch und Marihuana sowie ein Crusher gefunden werden. pol