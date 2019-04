Mit Drogen, aber ohne Führerschein

Die Polizei hielt am Sonntagnachmittag einen 30-jährigen Mercedes-Fahrer auf der Staatsstraße bei Zeil im Rahmen einer Laserkontrolle an. Dabei wurde Marihuanageruch festgestellt. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten in der Jacke des 30-Jährigen Marihuana und stellten es sicher. Auch konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, da er, wie sich herausstellte, gar keine besaß. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und er wurde für die weitere Sachbearbeitung auf die Dienststelle Haßfurt gebracht.