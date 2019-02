Mit drei Promille haut das Fahren nicht mehr hin

Von der Fahrbahn abgekommen: Mit einem Alkoholwert von über drei Promille hat sich am Freitagabend eine 45-Jährige hinter das Steuer ihres Pkw gesetzt. In der Hauptstraße geriet sie dann nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Hofeinfahrt. Dort touchierte sie mit ihrem VW Golf die Dachrinne einer Garage. Nach der Unfallaufnahme kam die Fahrerin zur Blutentnahme ins Klinikum Coburg. Den Pkw-Schlüssel und ihren Führerschein stellten die Beamten gleich vor Ort sicher.