Mit Doppeldeutigkeiten gespickt

Alexandra Kemnitzer Seit fast 35 Jahren ist die Theatergruppe Ebersdorf ein Garant für vergnügliche Stunden. Wenn die Akteure zur Hochform auflaufen, bleibt im Publikum kaum ein Auge trocken. Für das neue Stück "Mein Name ist Hase" ist jetzt der Kartenvorverkauf angelaufen.

Neben Irrungen und Wirrungen ist die Komödie von Erich Koch diesmal zusätzlich noch mit jeder Menge Zwei- und Doppeldeutigkeiten gespickt. Ein solcher Mix verspricht beste Unterhaltung und wird im Evangelischen Gemeindezentrum (EGZ) gleich siebenmal zu sehen sein. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

"Kurz vor den Sommerferien haben wir uns für dieses besonders lustige Stück entschieden", erzählt Silke Feyler. Sie spielt die Jolanta. Weil ein Akteur kurzfristig ausfällt, musste sich die Gruppe Gedanken machen, wie die Rollenbesetzung aussieht. Allerdings fehlte ein männlicher Darsteller. Deshalb wurde ein entsprechender Aufruf gestartet. Allerdings gab es niemanden, der sich spontan bereiterklärte. Mögliche "Kandidaten" wurden gedanklich in Erwägung gezogen, dies brachte aber letztlich keinen Erfolg. Am Ende wurde die Theatergruppe doch noch durch einen Tipp fündig.

"Seit drei Wochen weiß ich, dass Michael Remde meinen Mann Gerd spielt", erklärt Claudia Kluge, die als Dora zu sehen ist. Remde passt bestens zu den Akteuren und hat sich schon nach der dritten Bühnenprobe hervorragend in die Rolle eingefunden.

Wer ist schwanger?

Das Publikum macht im Verlauf der Komödie Bekanntschaft mit Ewald (Martin Bauer), der ein Gespräch zwischen seiner Frau Jolanta (Silke Feyler) und Gerd (Michael Remde) belauscht. Danach stellt er sich die Frage, ob Jolanta, Tochter Mira (Jeanette Kluge) oder gar Großmutter Luise (Birgit Salsano/Kristin Staak) schwanger sind.

Klärungsbedarf besteht aber auch, was den Erzeuger betrifft: Ist es vielleicht Hans (Carsten Schäfer), der heimliche Freund von Mira, oder am Ende Großvater Otto (Wieland Zapf)? Als Ewald schließlich seinen Freund Paul (Michael Kalb) mit einem besonderen Auftrag betraut, und bekannt wird, dass Gerds Riesenrammler mit im Ehebett schläft, nimmt das Chaos seinen Lauf. Schließlich sorgt Psychologin Claudine (Katrin John) für zusätzliche Verwirrung. Als sie nämlich aufschlägt, ist unklar, wer eigentlich behandelt werden soll und wer ihre Dienste überhaupt in Auftrag gegeben hat.

Ob sich Vermutungen erhärten oder auflösen, bleibt spannend und lustig zugleich, denn Paul könnte überall seine Hände mit im Spiel haben, zumal er sich auch noch persönlich um das Ableben der Sau seines Nachbarn kümmert.

Als Souffleusen stehen Annett Hoffarth und Friedricke Streckenbach zur Verfügung. Während Lisa Assmus für die Maske verantwortlich zeichnet, kümmern sich Christian Geutner und Michael Kalb um die Technik.

Wo gibt es Karten?

Wer sich Karten für eine der Aufführungen sichern will, sollte schnell sein, denn die Tickets sind heiß begehrt. Neben der telefonischen Kartenreservierung (09562/403484) können Besucher des Ebersdorfer Kirchweihmarktes am Sonntag, 20. Oktober, am Stand der Theatergruppe vorbeikommen und sich Karten sichern. Dort kann auch der Sitzplan eingesehen werden.

Neben der Premiere am Freitag, 8. November, gibt es weitere Aufführungen jeweils am Samstag, 9., 16. und 30. November sowie an den Freitagen, 15., 22. und 29. November.