Der "Sinn-Weg" im Haßfurter Stadtteil Prappach hat zehn Stationen und geht mit zwei Anstiegen durch die Natur. Die nächste "offene" Führung für alle Interessierten mit Diakon Manfred Griebel findet am Sonntag, 20. Oktober, statt. Der Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Kirche in Prappach. red