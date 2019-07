Mit der zentralen Beschaffungsstelle sind Stadt und Land Coburg Vorreiter

Nachdem am 1. November 2014 in der kreisfreien Stadt Coburg die Zentrale Beschaffungsstelle gegründet wurde, kam in den Folgejahren durch diese Zusammenarbeit mit den Gemeinden Ahorn und Ebersdorf bei Coburg die Idee auf, auch die Vergabefahren der umliegenden Gemeinden des Landkreises über diese Stelle laufen zu lassen. Denn: Der Prozess könnte somit deutlich verschlankt werden. Und interkommunale Zusammenarbeit sei von der bayerischen Staatsregierung ausdrücklich erwünscht, heißt es sinngemäß in einer Mitteilung der Stadt Coburg. Als Beispiel: Eine Gemeinde muss einen Fachmann suchen, der für sie selbst einen Architekten für ein bestimmtes Projekt sucht. "Selbst die Ermittlung dieses Fachmanns unterliegt bereits den Bestimmungen des Vergaberechts. Das komplexe Vergaberecht, welches eine rasante rechtliche Entwicklung nimmt, so dass gravierende Verstöße schnell möglich sind, konnte zudem vereinfacht werden", erklärt der Leiter der Coburger Beschaffungsstelle, Gerald Hellmuth. So kam es dazu, dass am 1. Januar 2018 eine Zweckvereinbarung für eine Zentrale Beschaffungsstelle zwischen der Stadt und dem Landkreis Coburg sowie dessen 16 Gemeinden unterzeichnet wurde. "Diese Zusammenarbeit im Bereich des Vergabewesens ist weiterhin einmalig in ganz Bayern. Allerdings möchten immer mehr Kommunen und Landkreise uns folgen und die interkommunale Zusammenarbeit mit Hilfe aus Coburg aufbauen", erläutert Gerald Hellmuth. red