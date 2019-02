Mit der Zeitung immer bestens informiert

Agnes Igler, geborene Fischer, feierte ihren 85. Geburtstag. Die Jubilarin ist in Kronach geboren und wohnt in Knellendorf. Im Jahr 1956 gaben sich ihr leider inzwischen verstorbener Ehemann Adolf Igler und sie das Jawort in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer in Kronach. Aus der Ehe ging Sohn Jürgen hervor. Heute zählen zum Familienkreis zwei Enkel Stefan und Kevin sowie die zwei Urenkel Emmely und Niklas.

Viele Jahre war die Jubilarin bei der Porzellanfabrik Rosenthal und auch als Hauswirtschafterin tätig. Zu den zahlreichen Gratulanten zählte Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann, die auch Glückwünsche von Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein entbot, sowie Stadtpfarrer Thomas Teuchgräber, der im Namen der Pfarrei St. Johannes der Täufer Kronach Glück- und Segenswünsche übermittelte. An ihrem Ehrentag erzählt sie, dass sie täglich ihre Zeitung liest und das Tagesgeschehen mit Interesse verfolgt. Tagsüber geht sie in die Tagespflege Krüger in Friesen und erlebt dort schöne Kontakte und Gespräche mit anderen Senioren, fühlt sich aber auch vom Personal fürsorglich betreut. Ab und an greift sie sich auch einen schönen Roman zum Schmökern, erzählt sie lächelnd. eh