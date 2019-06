Recht auffällig unterwegs war ein 18-jähriger Seat-Fahrer, den Beamte der PI Lichtenfels in der Nacht auf Freitag gegen 3 Uhr kontrollierten. Bereits bei der Annäherung an das Fahrzeug konnte eine querliegende, blinkende Warnbake entdeckt werden. Ein Mitfahrer gab zu, diese von der Baustellenabsperrung an der Zettlitzer Kreuzung entwendet zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Promillewert von 0,84. Der Mann erhält nun eine Anzeige wegen Diebstahls.