Mit der VHS zum Montessori-Diplom

In Kooperation mit der Deutschen Montessori-Vereinigung plant die Volkshochschule (VHS) Erlangen wieder einen zweijährigen, berufsbegleitenden Diplom-Lehrgang mit maximal 25 Teilnehmern. Voraussetzung für das Zustandekommen ist eine entsprechende Nachfrage. Bei einem kostenlosen Info-Abend am Freitag, 3. Mai, in der VHS Erlangen (Friedrichstraße 19) erläutert Lehrgangsleiterin Roswitha Schmeken von 18 bis 19.30 Uhr die Grundlagen der Montessori-Pädagogik sowie Organisation, Konzept, Zeitplan und Kosten des geplanten Kurses. Der Lehrgang wendet sich gleichermaßen an pädagogische Fachkräfte wie interessierte Laien. Er ersetzt keine staatlich anerkannte Berufsausbildung. Anmeldungen sind vom 3. Mai bis 12. Juli an der VHS möglich. Kontakt: Telefon 09131/86-1881 oder -2847, E-Mail heidi.gottschalk@stadt.erlangen.de / edith.kaluza@stadt.erlangen.de. Außerdem nimmt das VHS-Servicebüro (Friedrichstraße 19) Anmeldungen entgegen (E-Mail vhs.sekretariat@stadt.erlangen.de). red