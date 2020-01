Mit der VHS zu den Calderon-Festspielen

Die französische Komödie "Die Schule der Frauen" des Autors, Schauspielers und Theaterdirektors Jean-Baptiste Poquelin alias Molière dreht sich um Arnolphe, der glaubt, genau zu wissen, was zu tun ist, um die perfekte Ehefrau für sich zu formen. In dieser turbulenten Komödie wird er allerdings eines Besseren belehrt. Das Stück glänzt durch seine Dialoge, den turbulenten Handlungsstrang und satirische Gesellschaftskritik. Die Vorstellung der Volkshochschule Bamberg-Land findet statt am Dienstag, 14. Juli, 20.30 Uhr, in der Alten Hofhaltung Bamberg. Nähere Auskünfte sowie die Ausschreibungsunterlagen und Anmeldungen gibt es bei Ruth Bechstein in Höchstadt, Telefon 09193/7685, oder direkt bei der VHS Bamberg-Land, Telefon 0951/85761, www.vhs-bamberg-land.de). red