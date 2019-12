Mit der Taschenlampe in die Kirche

Mit einer außergewöhnlichen Kirchenführung im Taschenlampenlicht begann die Pfarrei Mariä Geburt Glosberg ihren Einstieg in die Adventszeit. Kirchenführerin und Pfarrsekretärin Annette Urban konnte es kaum fassen, wie viele Besucher und Interessenten sie begrüßen konnte. Alle mit Taschenlampen bewaffnet, ergab es ein tolles Bild und eine mystische Stimmung in der ehrwürdigen Wallfahrtskirche Mariä Geburt Glosberg, in der sämtliche Lichter abgeschaltet waren.

Vom Kleinkind im Kinderwagen bis zu Senioren waren alle Altersgruppen vertreten, womit man überhaupt nicht gerechnet hatte. Die geprüfte Kirchenführerin kam mit Kirchenpflegerin Martina Stumpf auf die Idee, zum Adventsauftakt so eine gemeinsame Veranstaltung durchzuführen. Das heißt, zu Beginn der Adventszeit verbringt man einen gemeinsamen schönen Abend in der Kirche und danach trifft man sich bei Glühwein und Würsten mit Musik und guter Unterhaltung im Vorhof der Wallfahrtskirche.

Und die Erwartungen wurden übertroffen, die beiden Initiatorinnen waren überwältigt. Über 40 Väter und Mütter, Omas und Opas waren mit Kindern und Enkeln in der Wallfahrtskirche erschienen, die dann mit Taschenlampen die Kirchenführerin Annette Urban zu den interessanten und kunstvollen Sakralfiguren, Bildnissen und Schätzen dieses fast 300 Jahre alten Gotteshauses begleiteten und deren Ausführungen aufmerksam verfolgten.

Für alle Teilnehmer war dies eine neue Wahrnehmung des Innenraumes der ehrwürdigen Wallfahrtskirche. Taschenlampen durften nur auf Anordnung eingeschaltet werden, so tappte man streckenweise wahrlich im Dunkeln, geistig war man aber voll erleuchtet. Denn auch so manches Rätsel musste gelöst werden mit der Suche nach entsprechenden Heiligenfiguren. Es blieb spannend bis zum Schluss, als man über die Sakristei die an allen Ein- und Ausgängen verschlossene Wallfahrtskirche verlassen konnte. Und im Hof bot sich ein herrliches Bild. Die Ministranten hatten gute Vorbereitungen getroffen. Die Kirche erstrahlte in farbiger Illumination. Draußen warteten Glühwein, Wiener Würstchen und die Blasmusik vom Musikverein Glosberg.

Engagierte Ministranten

Den Abend bereicherten die Kinder Emma Greser und Lara Müller mit einem Sketch über "die Suche nach dem Nikolaus". Sehr erfreut zeigten sich Martina Stumpf und Annette Urban über das Engagement der Ministranten, die unter Federführung von Oberministrant Felix Stumpf die Kirche illuminierten, die Verkaufsstände aufbauten und auch den Glühweinverkauf mit Würstchen und Schmalzbroten organisierten. Der Musikverein Glosberg spielte unter Leitung von Edmund Mark mit weihnachtlichen Weisen auf. eh