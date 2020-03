Mit der Stadtkapelle Zeil auf dem Weg nach Süden

Zu seinem Frühjahrskonzert am Samstag, 21. März, um 19.30 Uhr lädt der Musikverein Stadtkapelle Zeil ins Rudolf-Winkler-Haus ein. Den Zuhörern wird ein anspruchsvolles Blasmusik-Programm geboten. Nachdem das Publikum im vergangenen Jahr vieles zum Thema "Liebe" musikalisch erfahren konnte, hat Dirigent Heimo Bierwirth mit seinen Musikern für 2020 das Motto "Nach Süden" ausgewählt. Es geht, wie der Verein mitteilte, musikalisch in den Schwarzwald, in die Schweiz, nach Italien, nach Afrika und bis zum Südpol. Auch das Jugendorchester der Stadtkapelle Zeil, das auch unter Leitung von Heimo Bierwirth steht, will sein Können präsentieren. Die Moderation übernehmen die jungen Musiker der Stadtkapelle Zeil. Karten gibt es an der Abendkasse. Das Bild entstand beim Probenwochenende in Schloss Schney bei Lichtenfels. Dort gaben Dirigent und Musiker den Konzertstücken den letzten Schliff. Foto: Norbert Strätz/Stadtkapelle Zeil