Mit der Seilwinde richtig umgehen

Am Montag, 11. Februar, findet ein ganztägiger Seilwinden-Lehrgang in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft statt. Beginn ist um 9 Uhr. Anmeldung in der WBV-Geschäftsstelle ist erforderlich. Die Sprechzeiten sind Montag, Mittwoch, Freitag von 9 bis 10 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Telefon 09571/73563, Fax 09571/759173, E-Mail an wbv.lif-sta@t-online.de. red