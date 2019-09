Mit der Museumsbahn unterwegs

Die Museumsbahn verkehrt in dieser Saison noch an allen Sonntagen bis 27. Oktober sowie zusätzlich am Tag der deutschen Einheit. Gerade im Herbst ist die Mitfahrt im "Roten Brummer" durch das bunt gefärbte Rodachtal ein besonderes Erlebnis. Am Donnerstag, 3. Oktober, bieten die Eisenbahnfreunde Rodachtalbahn neben dem bekannten Angebot an Kaffee und Kuchen in den beiden Speisewagen am Bahnhof Nordhalben auch Steaks und Bratwürste vom Grill im Biergarten am Bahnhofsvorplatz an. Infos zu den Fahrzeiten unter www.rodachtalbahn.de oder 09267/8130. red