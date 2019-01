Mit der Mittleren Reife zur Hochschulreife

Am Donnerstag, 31. Januar, findet ab 17.30 Uhr am Meranier-Gymnasium eine Informationsveranstaltung zur Einführungsklasse statt: Absolventen der Realschulen, Mittelschulen und der Wirtschaftsschule mit dem Mittleren Abschluss können über diese Einführungsklasse in die Oberstufe des Gymnasiums eintreten und dort ihr Abitur machen, mit dem sie alles studieren können. Fachlehrkräfte, Schulleitung und auch Schüler der jetzigen Einführungsklasse stehen Interessenten im Raum 020 (Altbau Erdgeschoss, Eingang über Rennleinsweg) für Fragen zur Verfügung. Anschließend besteht die Möglichkeit, die große Studien- und Berufsmesse des Meranier-Gymnasiums mit über 60 Anbietern von Studiengängen und qualifizierten Ausbildungsberufen zu besuchen. red