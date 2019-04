Mit der Kutsche zum Wasserschloss

Am Sonntag, 7. April, laden Kutschfahrten Hock, das Restaurant "Aischblick" und Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet zu einer erlebnisreichen Kutschfahrt zum Wasserschloss Neuhaus ein. Auf die Teilnehmer wartet eine Fahrt in einer komfortablen Kutsche, eine Führung rund um das Schloss und im Anschluss daran ein fränkisches Drei-Gänge-Menü. Start ist um 15 Uhr am Restaurant "Aischblick" in der Großen Bauerngasse 88a in Höchstadt. Getränke müssen separat bezahlt werden. Anmeldung unter Telefon 0157/75743608. red