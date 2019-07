Mit der Kuratorin durch die Ausstellung

Bibliotheksdirektorin Bettina Wagner bittet am Mittwoch, 17. Juli, um 17 Uhr in die Staatsbibliothek zu einer Führung durch die aktuelle Sonderausstellung "Ein königliches Geschenk: Die ,Bibliotheca Bipontina' in Bamberg", die sie kuratiert hat. Nach dem Besuch der Ausstellung geht es gemeinsam in den internen Bereich der Bibliothek, der durch mehrere historische Schauräume besticht. Einer davon beherbergt die in der Ausstellung in Ausschnitten gezeigte Bibliotheca Bipontina. Interessierte treffen sich im Eingangsbereich der Bibliothek (ohne Anmeldung). red