Mit der Kolpingsfamilie nach Erfurt

Unter dem Motto "Willkommen auf der Krämerbrücke" bietet die Kolpingsfamilie eine Fahrt nach Erfurt an. Folgender Ablauf ist geplant: Samstag, 12. Oktober, 8.30 Uhr Abfahrt am Kaulangerplatz, Stadtrundfahrt durch Erfurt mit der historischen Straßenbahn und anschließend kleiner Stadtspaziergang, gemeinsames Mittagessen, Zeit zur freien Verfügung sowie Möglichkeit zur Teilnahme an einer Führung durch den Erfurter Dom, danach Rückfahrt nach Kronach. Für diese Fahrt ist eine Anmeldung notwendig. Anmeldungen sind ab dem 9. September bei Ingrid Nadler (Telefonnummer 09261/3525) möglich. Der Anmeldeschluss ist der 1. Oktober. Zu allen Veranstaltungen der Kolpingsfamilie sind Gäste immer willkommen. red